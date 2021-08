Timo Werner werden die Ohren klingeln, wenn er die Schlagzeilen um Romelu Lukaku verfolgt. Der FC Chelsea steht offenbar vor der Verpflichtung des bulligen Belgiers. Mehr als 100 Millionen Euro sollen dem englischen Hauptstadtklub die Dienste des 28-jährigen Angreifers wert sein. Was das mit Werner zu tun hat? Viel, denn mit dem belgischen Torjäger dürfte er auf seiner Position Konkurrenz bekommen, der er kaum gewachsen sein kann.

Und so steht Werner vor dem UEFA-Supercup zwischen dem aktuellen Champions-League-Sieger und Europa-League-Gewinner FC Villarreal am Mittwoch in Belfast ganz besonders unter Beobachtung. Denn der 25-Jährige muss nun ganz rasch die vielen Londoner Kritiker umstimmen. Die sehen in ihm einen zwar begabten, aber auch zu tor-ungefährlichen Angreifer.

Timo Werner - Abschied noch in diesem Sommer?

Es kann gut sein, dass für Werner kein Platz mehr ist im Starensemble des FC Chelsea, wenn Lukakus Unterschrift unter dem Vertrag getrocknet ist. Anders als Kai Havertz, mit dem sie in London überaus zufrieden sind, hat Werner 20/21 nicht wirklich überzeugen können. Die Gerüchte, dass Werner den FC Chelsea nach nur einer Saison wieder verlassen könnte, schießen schon seit ein paar Tagen ins Kraut.

Trainer Thomas Tuchel kommentierte die Werner-Thematik jüngst nach einem Testspiel gegen den FC Arsenal, bei dem Werner erneut ein paar Chancen hatte liegenlassen: "Ich war zufrieden. Er war gefährlich und es gab Chancen, bei denen er entschiedener hätte vorgehen können. Es ist also ein bisschen so wie in der letzten Saison." Und Tuchel fügte ganz distanziert an: "Es liegt an ihm, seine Qualität und sein Können zu zeigen."

Verteidiger Koundé aus Sevilla soll kommen

Gut möglich ist aber auch, dass Werner auch bei einer Lukaku-Verpflichtung bleiben darf und Chelsea stattdessen einen anderen Stürmer abgibt: Tammy Abraham soll bei der AS Rom im Gespräch sein, die Klubs seien sich über einen Transfer weitgehend einig, hört man. Lediglich der Spieler müsse dem Wechsel noch zustimmen.

Aber nicht nur im Angriff will der FC Chelsea aufrüsten. Der nach wie vor vom russischen Unternehmer Roman Abramowitsch geführte Klub möchte sich auch in der Defensive verstärken. Dafür hat man den französischen Nationalspieler Jules Koundé ins Auge gefasst. Der 22-Jährige hat zuletzt beim FC Sevilla eine hervorragende Saison hingelegt und gilt als einer der kommenden internationalen Innenverteidiger-Stars.

Rüdiger: "Wollen diesen Titel unbedingt"

Mit dem Supercup will der FC Chelsea eine Saison starten, in der er vor allem sein Augenmerk auf eine bessere Performance in der englischen Premier League legen wird. "Ich gehe davon aus, dass die Premier League noch stärker wird" , prophezeite der deutsche Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger gerade im "Kicker".

Rüdiger glaubt, dass sich die Premier-League-Klubs noch mehr von der internationalen Konkurrenz absetzen werden, weil man im Vergleich nicht so sehr unter den finanziellen Folgen der Corona-Krise gelitten habe. "Viele Vereine haben sich bereits verstärkt oder werden es die nächsten Wochen noch tun, während sich Top-Vereine in anderen Ländern derzeit eher schwer tun. Ich gehe davon aus, dass die Premier League die nächsten Jahre international noch bestimmender werden wird als sie es sowieso schon ist" , so Rüdiger.

Gegen den FC Villarreal könnte man das am Mittwoch schon einmal andeuten. "Wir wollen diesen Titel unbedingt nach London holen" , sagt Rüdiger. Aber er warnt: "Spanische Klubs sind Spezialisten für solche Spiele. Besonders, wenn sie von einem wie Unai Emery trainiert werden."

