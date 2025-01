Premier League United verliert schon wieder im Old Trafford, City brilliert Stand: 19.01.2025 19:37 Uhr

Manchester United kassierte in der Premier League die nächste Heimniederlage. Besser lief es für den Stadtrivalen Manchester City. Am Tag zuvor jubelte der FC Liverpool dank Darwin Núñez.

Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler gewann am Sonntag (19.01.2025) mit 3:1 (1:1) im Stadion Old Trafford. Es war bereits die sechste Ligapleite in der einstigen Festung.

Schweigeminute für Denis Law

Nach einer Schweigeminute für die verstorbene United-Ikone Denis Law dauerte es nicht lange, ehe Brighton erstmals zuschlug. Yankuba Minteh (5.) traf. Bruno Fernandes (23.) glich per Foulelfmeter zunächst noch aus. Nach der Halbzeitpause aber legte Brighton nach. Kaoru Mitoma (60.) und der ehemalige Hoffenheimer Georginio Rutter (76.) nach einem schweren Patzer von United-Schlussmann Andre Onana trafen zum dritten Sieg von Brighton im Theater der Träume in Folge.

Man City-Gala vor Champions-League-Kracher

Bei Abstiegskandidat Ipswich Town gewann Manchester City 6:0 (3:0). Damit unterstrich das lange Zeit kriselnde Team um Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan vor dem wichtigen Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain seinen Positivtrend.

Erling Haaland, der zwei Tage zuvor seinen Vertrag verlängert hatte, erzielte mit seinem 17. Saisontreffer das zwischenzeitliche 5:0 (57.). Der überragende Phil Foden (27./42.), Mateo Kovacic (30.), Jérémy Doku (49.) und James McAtee (69.) waren zudem für die "Citizens" erfolgreich. Gündoğan kam über die komplette Spielzeit zum Einsatz.

Nottingham Forest jetzt punktgleich mit Arsenal

Nottingham Forest nutzte den Patzer des FC Arsenal (2:2 gegen Aston Villa) und zog nach Punkten (44) mit den zweitplatzierten Gunners gleich. Das Überraschungsteam führte gegen Schlusslicht FC Southampton schnell komfortabel, musste aber trotzdem noch zittern. 3:2 (3:0) hieß es am Ende.

Weiter tief in der Krise steckt Tottenham Hotspur. Das 2:3 (0:3) beim abstiegsbedrohten FC Everton war die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Ligaspielen (bei einem Remis).

Núñez mit Doppelpack in der Nachspielzeit für Liverpool

In der ersten Minute der Nachspielzeit verwertete Liverpools Stürmer Darwin Núñez am Samstag im Auswärtsspiel beim FC Brentford eine flache Hereingabe von Trent Alexander-Arnold zur lang ersehnten Führung des FC Liverpool. Die "Reds" hatten zuvor schon eine Vielzahl an Chancen ausgelassen und steuerten nach dem 2:2 gegen Manchester United und 1:1 in Nottingham auf das dritte Unentschieden nacheinander zu.

Darwin Núñez war mit zwei Toren der Matchwinner für den FC Liverpool.

Zwei Minuten nach seinem ersten Treffer vollendete Núñez aber auch noch einen Konter zum 2:0, sicherte den Sieg und setzte Arsenal im Abendspiel ein bisschen mehr unter Druck.

Arsenal gibt Zwei-Tore-Führung gegen Aston Villa aus der Hand

Die "Gunners" kamen dann gegen Aston Villa auch nur zu einem 2:2 und haben als Tabellenzweiter 44 Punkte, sechs weniger als Liverpool, das zudem noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Gabriel Martinelli (35. Minute) und der deutsche Nationalstürmer Kai Havertz (55.) hatten für eine vermeintlich komfortable 2:0-Führung gesorgt. Doch die bis dahin völlig überlegenen "Gunners" ließen die Gäste fahrlässigerweise zurück ins Spiel kommen, Youri Tielemans (60.) und Ollie Watkins (68.) sorgten für den Ausgleich.

In der Schlussphase drängte Arsenal und hatte Pech, dass der vermeintlich zweite Treffer von Havertz vom VAR wieder einkassiert wurde: Havertz hatte den Schuss von Mikel Merino entscheidend abgefälscht, dabei den Ball aber wohl mit dem Arm berührt.

Bournemouth düpiert Newcastle

Zuvor hatte der AFC Bournemouth die Siegesserie von Newcastle beendet. Der zuvor neunmal hintereinander erfolgreiche Tabellenvierte kassierte im heimischen St. James' Park eine 1:4-Niederlage. Mann des Tages war Justin Kluivert, der die "Magpies" mit seinem Hattrick (6. Minute, 44., 90+2) fast im Alleingang erlegte.