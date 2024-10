Premier League Tottenham lässt West Ham keine Chance Stand: 19.10.2024 18:24 Uhr

Tottenham Hotspur schiebt sich langsam an die Spitzengrupe der Premier League heran. Gegen West Ham gelang ein deutlicher 4:1 (1:1)-Erfolg. Manchester United schaffte ebenfalls einen wichtigen Sieg.

Mohammed Kudus hatte die "Hammers" aus West Ham nach 18 Minuten zwar in Front geschossen, doch Dejan Kulusevski glich für das erst im Spielverlauf stärker werdende Tottenham noch vor dem Wechsel zum 1:1 aus (36.).

Nach der Pause ging es für die Gastgeber Schlag auf Schlag: Yves Bissouma (52.), Alphonse Areola (55., Eigentor) und Heung Min Son (60.) entschieden die Partie mit ihren Treffern zum 4:1 innerhalb von nur acht Minten. Bei den "Spurs" kam Timo Werner ab der 70. Minute zum Einsatz, blieb aber weitgehend wirkungslos.

Füllkrug fehlt, Kudus sieht Rot

West Ham, das nach wie vor auf den verletzten Niclas Füllkrug verzichten musste, verlor in der Schlussphase auch noch seinen besten Stürmer. Der Ghanaer Kudus musste in der 86. Minute mit Roter Karte vom Feld.

Manchester United siegt

Das kriselnde Manchester United feierte derweil einen eminent wichtigen Sieg. In Old Trafford besiegte das Team von Coach Erik ten Haag Tabellennachbar FC Brentford mit 2:1 (0:1). Ethan Pinnock hatte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung geschossen. Im zweiten Abschnitt drehten Alejandro Garnacho (47.) und Rasmus Højlund (62.) mit ihren Treffern zum 2:1 die Partie zugunsten Uniteds.

Aston Villa bleibt dran

Gut in Schuss präsentiert sich weiter Aston Villa. Das Team aus Birmingham kam beim FC Fulham zu einem 3:1 (1:1)-Auswärtssieg und kletterte auf Rang vier der Tabelle. Raul Jimenez hatte Fulham früh in Führung gebracht (5.), doch Morgan Rogers glich nur wenig später (9.) zum 1:1 aus. Im zweiten Abschnitt besorgten die Treffer von Ollie Watkins (59.) und Issa Diop (69., Eigentor) den 3:1-Erfolg.