Premier League FC Arsenal und Man City siegen im Gleichschritt Stand: 13.08.2022 18:01 Uhr

Gibt es neue Konkurrenz für Manchester City? Der FC Arsenal und der Verein von Erling Haaland haben jeweils den zweiten Saisonsieg in der englischen Premier League eingefahren.

Am 2. Spieltag des britischen Fußball-Oberhauses bezwang Arsenal Leicester City in einem Torspektakel mit 4:2 (2:0). Der ehemalige Gladbach-Mittelfelmann Granit Xhaka trug sich bei den Londonern in die Torschützenliste ein (55.). Zuvor hatte Stürmer Gabriel Jesus mit einem Doppelpack den FC Arsenal in Front gebracht (23., 35.).

Arsenal-Abwehrspieler William Saliba brachte zwischenzeitlich Leicester mit einem Eigentor wieder in die Partie (53.), auch James Maddison erzielte zum zweiten Mal den Anschlusstreffer für die "Foxes" (74.). Doch Arsenals Gabriel Martinelli antwortete prompt mit dem Tor zum 4:2-Endstand (75.).

Haalands Man City souverän, Gündogan trifft

Auch der amtierende britische Meister von Trainer Pep Guardiola jubelte. Manchester City gab sich gegen Aufsteiger AFC Bournemouth keine Blöße und siegte standesgemäß mit 4:0 (3:0). Bereits in Hälfte eins war das Spiel quasi gelaufen.

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan erzielte die Führung (19.), der ehemalige Bremer und Wolfsburger Kevin De Bruyne legte nach (31.), bevor Phil Foden schon den Deckel draufmachte (37.). Ein Eigentor von Jefferson Lema besiegelte den gebrauchten Tag für Bournemouth (79.).

Gündogan mustergültig von Haaland bedient

Neuzugang Haaland, der in der vergangenen Woche beide Tore zu Citys 2:0 bei West Ham United erzielt hatte, stand erneut als zentrale Spitze in der Startelf. Und lieferte nach einem sehenswerten Doppelpass mit Gündogan die Vorlage für dessen Führungstreffer.

Tuchel mit Chelsea gegen Tottenham gefordert

Das Duell zweier Teammanager, die über Jahre die Liga als Spieler geprägt haben, gewann Steven Gerrard (Aston Villa) gegen Frank Lampard (FC Everton) mit 2:1 (1:0).

Thomas Tuchel ist mit dem FC Chelsea erst am Sonntag gegen Tottenham Hotspur (17.30 Uhr) gefordert. Jürgen Klopp hofft mit dem FC Liverpool zum Spieltagabschluss am Montagabend (21 Uhr) gegen Crystal Palace auf den ersten Saisonsieg.