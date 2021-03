Premier League

Die "Gunners" erreichten bei Champions-League-Kandidat West Ham United trotz eines 0:3-Rückstands nach 32 Minuten noch ein 3:3 (1:3) und hielten damit den Sieben-Punkte-Rückstand auf die Gastgeber. Zugleich leistete Arsenal dem FC Chelsea und dem deutschen Trainer Thomas Tuchel im Rennen um die Champions-League-Ränge Schützenhilfe. Durch den verspielten Sieg ließen die "Hammers" die Chance zum Gleichstand mit den viertplatzierten "Blues" ungenutzt und rangieren zwei Punkte hinter dem Team von der Stamford Bridge.

West Ham führt nach 32 Minuten 3:0

West Ham begann furios und schien durch die Treffer Jesse Lingard (15.), Jarrod Bowen (17.) und Tomas Soucek (32.) klar auf der Siegerstraße. Noch vor der Pause jedoch traf Soucek auch in die falsche Richtung (38.) und leitete damit die Aufholjagd der Gäste ein. 16 Minuten nach dem Seitenwechsel unterlief Craig Dawson das gleiche Missgeschick wie Soucek, bevor Alexandre Lacazette (82.) der Ausgleich gelang und er damit Arsenals Serie auf vier Liga-Spiele ohne Niederlage ausbaute.

Tottenham gewinnt bei Aston Villa

In einem Nachholspiel gewann am Sonngtagabend Tottenham Hotspur mit 2:0 (1:0) bei Aston Villa. Vinicius brachte die Spurs in der 29. Minute mit 1:0 in Führung, als er einen Hochgeschwindigkeits-Konter nach Vorarbeit von Lucas Moura erfolgreich abschloss. Harry Kane erhöhte in der zweiten Hälfte per verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0. Er war selbst gefoult worden. Damit überholte Tottenham den FC Liverpool und rückte vorerst auf Rang sechs der Tabelle vor.

