Trotzdem ist City-Fan Steven Craven nervös. Er erinnert an die Zeit vor Scheich Mansour, als für den Klub nach seinen Worten oft schiefging, was schiefgehen konnte. " Das ist immer noch in unserer DNA ", sagt er. Wie auch immer das Fernduell um die Meisterschaft ausgeht – das Verhältnis zwischen Manchester City und Liverpool wird sich am Sonntag wohl nicht verbessern.

Hinweis: Einen Spielbericht sehen Sie in unserer "Sportschau am Sonntag" um 19.15 Uhr.