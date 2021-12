Die "Red Devils" gewannen am Donnerstag (02.12.2021) mit 3:2 (1:1) und setzten damit den Aufwärtstrend unter Interimstrainer Michael Carrick fort. Am Wochenende zuvor hatte United beim FC Chelsea einen Punkt durch ein allerdings glückliches 1:1 geholt.

Ralf Rangnick fehlt noch die Arbeitserlaubnis, deshalb stand er nicht an der Seitenlinie, sondern saß auf der Tribüne.

Arsenal verpasste die Chance, durch einen Sieg an West Ham United vorbeizuziehen auf den vierten Tabellenplatz der Premier League.

Kurioser Führungstreffer von Arsenal

Im ausverkauften Old Trafford gingen die Gäste aus London durch ein kurioses Tor in Führung. EIn Schuss von Emile Smith Rowe landete im Netz, doch Schiedsrichter Martin Atkinson gab den Treffer zunächst nicht, weil Uniteds Torwart David de Gea verletzt am Boden gelegen hatte. Er war jedoch von seinem Kollegen Fred getroffen worden. Da Atkinson erst pfiff, nachdem der Ball die Linie überschritten hatte, durfte der Videoassistent eingreifen. Das Tor zählte (16.).

Bruno Fernandes glich noch vor der Pause aus (44.).

Elfmeter nach VAR-Eingriff

Auf das erste Tor Ronaldos an diesem Abend (52.) antwortete Arsenal noch mit dem Ausgleich durch Martin Ödegaard (54.).

Der einst als Supertalent gelobte Norweger half United dann allerdings beim Siegtreffer, als er Fred im Strafraum foulte. Atkinson benötigte den Videoassistenten, um die richtige Entscheidung zu treffen - Elfmeter. Ronaldo zielte in die Mitte und traf zum 3:2 (70.) für den Tabellensiebten.

Carrick verlässt United

Nach dem Spiel gab Uniteds Fußballdirektor John Murtough bekannt, dass Carrick, der als Spieler mit dem Klub etliche Titel gewann, den Verein verlassen wird: "Auch wenn wir traurig sind, weil er geht, respektieren und verstehen wir Michaels Entscheidung."

Siege für die Topteams

Bereits am Mittwoch hatten die drei Topteams der Liga gespielt. Der FC Liverpool gewann dabei das Merseyside-Derby beim FC Everton ganz überlegen mit 4:1.