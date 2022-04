Die Mannschaft von Jürgen Klopp besiegte den FC Watford 2:0 (1:0) und übernahm zumindest für ein paar Stunden mit 72 Punkten die Tabellenspitze. Titelverteidiger Manchester City (70) kann mit einem Sieg beim FC Burnley (16.00 Uhr) aber wieder vorbeiziehen.

Diogo Jota (22.) und Fabinho (89., Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Reds, die damit auch eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Benfica Lissabon feierten. Am kommenden Sonntag kommt es zum vielleicht vorentscheidenden Duell in der Liga bei City.