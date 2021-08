Anfield gedenkt verstorbenem Hillsborough-Opfer

Beim ersten Heimspiel der Saison wurde auch dem Ende Juli verstorbenen Andrew Devine gedacht. Die Fans applaudierten eine Minute lang für den Liverpool-Fan, der bei der Stadion-Katastrophe in Hillsborough 1989 schwere Verletzungen erlitten hatte und nun im Alter von 55 Jahren an den Spätfolgen starb. Ein Rechtsmediziner hatte Devine daraufhin als "97. Opfer von Hillsborough" bezeichnet. Die Liverpool-Fans stimmten am Samstag im Stadion den Gesang "Justice for 97" an.

red/sid/dpa | Stand: 21.08.2021, 15:40