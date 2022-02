Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Ralf Rangnick ging am Dienstag (08.02.2022) zwar durch einen Treffer von Paul Pogba (18.) früh in Führung und überzeugte in der ersten Halbzeit, nach dem Seitenwechsel aber kam der Abstiegskandidat auf.

Auf Vorlage des kürzlich vom VfL Wolfsburg zu Burnley gewechselten Wout Weghorst erzielte Jay Rodriguez in der 47. Minute den Ausgleich.

West Ham gewinnt durch Treffer von Bowen

Da West Ham United durch einen abgefälschten Schuss von Jarrod Bowen (68.) mit 1:0 gegen den abstiegsgefährdeten FC Watford gewann, zog es in der Tabelle an Manchester vorbei und weist nun einen Punkt mehr auf. Allerdings haben die "Hammers" aus London auch schon ein Spiel mehr absolviert.