Das Topspiel am Sonntag (10.04.2022) endete 2:2 (2:1), die "Citizens" bleiben somit sieben Spieltage vor Saisonende einen Zähler vor dem Konkurrenten aus Liverpool, haben aber das etwas schwächere Torverhältnis.

Kevin de Bruyne (5. Minute) eröffnete einen munteren späten Fußballnachmittag mit dem 1:0, Diogo Jota glich wenig später aus (13.). Noch vor der Halbzeitpause sorgte der erstmals in diesem Kalenderjahr in der Premier League in die Startelf berufene Gabriel Jesus für die erneute Führung der Gastgeber (37.). Die hielt allerdings nicht weit in die zweite Hälfte, weil Sadio Mané direkt nach Wiederanpfiff auf 2:2 stellte.

Jota kontert de Bruynes Blitzstart

Die "Citizens" erwischten den besseren Start ins Spiel. Beim ersten Mal, als die Mannschaft von Pep Guardiola das Liverpooler Pressing überwunden hatte, wurde es direkt gefährlich: Nach Pass von Jesus scheiterte Raheem Sterling am überragend verkürzenden Alisson im Liverpooler Tor. Nur wenige Sekunden später klingelte es aber doch im Kasten des Brasilianers: De Bruynes Schuss aus 20 Metern wurde von Joel Matip unhaltbar abgefälscht.