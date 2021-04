Leicester mit Dämpfer im Kampf um die Champions League

Der Ex-Meister kam zum Auftakt des 34. Spieltags beim FC Southampton trotz langer Überzahl nur zu einem 1:1 (0:0). Der Vorsprung des Tabellendritten auf Rang fünf könnte damit auf fünf Punkte schrumpfen.

Rote Karte für Jannik Vestergaard

Jonny Evans (68.) glich für die Gäste, die nach der Roten Karte gegen den ehemaligen Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard (10., grobes Foulspiel) früh in Überzahl spielten, aus. James Ward-Prowse hatte Southampton per Handelfmeter in Führung gebracht (61.).

Die von Ralph Hasenhüttl trainierten Gastgeber haben einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegszone.