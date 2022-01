Der englische Meister siegte am Samstag (15.01.2022) zum Auftakt des 22. Spieltags in der Premier League gegen den Tabellenzweiten FC Chelsea mit 1:0 (0:0) und vergrößerte den Vorsprung auf die "Blues" damit auf 13 Punkte. Auf Liverpool hat das Team von Pep Guardiola nun 14 Punkte Vorsprung, die "Reds" haben allerdings noch zwei Partien in der Hinterhand.