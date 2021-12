Kaum Chancen für Chelsea

Sieben Profis, darunter Fußball-Nationalspieler Timo Werner, waren zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet worden und standen Tuchel in Wolverhampton nicht zur Verfügung. Auch Kai Havertz und Europameister Jorginho mussten mit leichten Symptomen passen. Ihre Corona-Tests waren laut Tuchel allerdings negativ. Dementsprechend schwer hatte es die "Blues", zu Chancen zu kommen. Der frühere Dortmunder Christian Pulisic vergab in der 77. Minute die beste Gelegenheit für Chelsea.

City hat keine Probleme

Manchester City bleibt durch ein problemloses 4:0 (2:0) bei Abstiegskandidat Newcastle United mit 44 Punkten Tabellenführer. Ruben Dias (5. Minute), Joao Cancelo (27.), Riyad Mahrez (64.) und Raheem Sterling (87.) trafen für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola.

Arsenal behauptet Platz vier

Der FC Arsenal hatte am Samstag die nach zahlreichen Spielabsagen einzige Partie in der englischen Premier League klar gewonnen. Beim stark ersatzgeschwächten Abstiegskandidaten Leeds United siegten die "Gunners" mit 4:1 (3:0). Nach zwei Treffern von Gabriel Martinelli (16./28. Minute) und einem weiteren von Bukayo Saka (42.) war das Spiel schon zur Halbzeit entschieden. Raphinha (75.) verkürzte danach per Elfmeter noch für die Gastgeber, Emile Smith Rowe (84.) erzielte den Endstand.

Bei Leeds kam aufgrund zahlreicher Ausfälle auch durch Verletzungen der deutsche Abwehrspieler Robin Koch nach einer langwierigen Beckenverletzung früher zu seinem Comeback als geplant. Auf der Bank saßen fünf Tage nach der 0:7-Pleite bei Manchester Citynur Nachwuchsakteure.

Leeds steht als Tabellen-16. allerdings noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Arsenal ist Vierter und laut Trainer Mikel Arteta ebenfalls von Corona-Fällen betroffen. Wegen zahlreicher positiver Tests fanden an diesem Wochenende nur vier statt der eigentlich geplanten zehn Spiele in der höchsten englischen Fußball-Liga statt.

dpa/red/sid | Stand: 19.12.2021, 17:08