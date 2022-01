Die jungen Wilden des FC Arsenal machten gegen den Tabellenführer von der ersten Minute an Druck mit konsequentem Tempofußball. Eine Marschroute, die Manchester City überhaupt nicht bekam. Vor allem die quicklebendigen Gabriel Martinelli (20) auf der linken und Bukayo Saka (20) auf der rechten Angriffsseite des Gegners bekam City überhaupt nicht unter Kontrolle.

Oedegaard und Tierney bereiten vor - Saka verwandelt zum 1:0

Und so benötigte das Team von Pep Guardiola schon in der 10. Minute großes Glück, als der VAR ein Foul von Keeper Ederson an Martin Oedegaard nicht als elfmeterwürdig einstufte.

Arsenal ließ sich allerdings nicht vom Weg abbringen. Und in der 31. Minute war es soweit: Nach Vorarbeit von Oedegaard spielte Kieran Tierney von der linken Außenbahn einen intelligenten flachen Pass in den Strafraum, wo Saka goldrichtig einlief uns aus 12 Metern flach zum 1:0 verwandelte.

Xhaka zieht, Bernardo Silva fällt - City dreht das Spiel

Im zweiten Abschnitt legte der Tabellenführer etwas zu, benötigte aber eine Eselei von Arsenals Granit Xhaka, um zum Ausgleich zu kommen: Der Schweizer zog Bernardo Silva im eigenen 16er am Trikot, was zum Strafstoß führte. Riyad Mahrez ließ sich die Chance nicht entgehen - 1:1.

Nur wenige Augenblicke der nächste Tiefschlag für die Londoner: Verteidiger Gabriel musste mit Gelb-Roter Karte vom Feld. Arsenal war nur noch zu zehnt. Und musste fortan zumindest das Unentschieden verteidigen. Was am Ende nicht gelang, weil Rodri in der Nachspielzeit goldrichtig stand und die Kugel aus dem Gewühl zum 2:1 für City über die Linie drückte.

Stand: 01.01.2022, 15:21