Es war ein Tag, den Ralph Hasenhüttl wohl nie vergessen wird. Der 5. Januar 2021 rührte den Trainer des FC Southampton sogar zu (Freuden-) Tränen. "Ich habe noch nie Punkte gegen Jürgen geholt" , erklärte der frühere Bundesliga-Trainer einst nach dem 1:0-Erfolg seines Teams gegen den schier übermächtigen Gegner.

Eine Bürde, die Hasenhüttl offenbar lange und intensiv beschäftigt hatte. Und die ungeahnte Emotionen freisetzte. Nun, nachdem der Bann gebrochen ist, könnte der 54-Jährige eigentlich etwas entspannter in das Duell am Samstag (27.11.2021; 16 Uhr) beim FC Liverpool gehen. Denn das Duell steht erneut an. Eigentlich.