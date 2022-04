Fußball | Premier League

FC Everton in Abstiegsnot - und jetzt auch noch gegen Chelsea

Stand: 29.04.2022, 13:57 Uhr

Seit 1954 spielt der FC Everton ohne Unterbrechung in der höchsten englischen Liga. Vor dem Spiel gegen den FC Chelsea geht aber die Angst vor dem Abstieg im Goodison Park um. Aussschnitte der Partie und von zwei weiteren Premier-League-Spielen gibt es am Sonntag (01.05.22) in der Sportschau zu sehen.