Premier League Newcastle stolpert - Liverpool weiter souverän Stand: 01.02.2025 19:37 Uhr

Newcastle United erlebte im Heimspiel gegen Fulham eine böse Überraschung. Souverän zeigte sich der FC Liverpool in einem unangenehmen Auswärtsspiel.

Der FC Liverpool liegt dank Mohamed Salah in der englischen Premier League weiter auf Titelkurs. Die "Reds" setzten sich am Samstag (01.02.2025) beim AFC Bournemouth nach einem Doppelpack des ägyptischen Superstars mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit den dritten Sieg in Serie. Nach 23 Spieltagen liegt Liverpool, das zuletzt Mitte September eine Niederlage in der Liga kassierte, neun Punkte vor dem ersten Verfolger FC Arsenal.

Salah brachte die Mannschaft von Teammanager Arne Slot mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter in Führung (30.). Zuvor hatte es nur einen leichten Kontakt zwischen Bournemouths Lewis Cook und Cody Gakpo gegeben, doch auch ein VAR-Einsatz änderte die Entscheidung von Schiedsrichter Darren England nicht. Im zweiten Durchgang erhöhte der 32-Jährige (75.), für Salah war es bereits das 21. Saisontor.

Newcastle unterliegt Fullham

Eine böse Überraschung gab es für den Tabellenfünften Newcastle United. Das Team aus dem Nordosten Englands unterlag daheim gegen den FC Fulham mit 1:2. Jacob Murphy hatte den von einem saudischen Fonds finanzierten Klub in Führung gebracht (37.), doch im zweiten Abschnitt ging die Partie verloren. Raul Jimenez (61.) und Rodrigo Muniz (82.) drehten das Match für die Gäste.

Brighton mit Debakel in Nottingham

Brighton und der deutsche Trainer Fabian Hürzeler haben derweil eine herbe Klatsche in Nottingham einstecken müssen. Beim 7:0 (3:0) für Nottingham verbuchte die Hürzeler-Elf zwar deutlich mehr Ballbesitz, blieb vor dem Tor im Gegensatz zum Gastgeber allerdings völlig ineffizient.

Lewis Dunk (12. Spielminute, Eigentor), Morgan Gibbs-White (25.), Chris Wood per Dreierpack (32., 64., 69.), Neco Williams (89.) und Jota Silva (90. +1) trafen für Nottingham zum Kantersieg. Nottingham setzt damit eine beeindruckende Saison fort und festigt den dritten Tabellenplatz, Hürzelers Brighton muss die sechste Saison-Niederlage hinnehmen und bleibt Neunter.