Die Aussichten der Truppe von Rangnick sind nach den jüngst gezeigten Leistungen eher düster. Der deutsche Coach hat nach anfänglichen Schwierigkeiten mit seinem bevorzugten 4-2-2-2-System ein 4-2-3-1-System etabliert, in dem inzwischen sogar Neuzugang Jadon Sancho seinen Platz gefunden hat. Das große Problem: United erspielt sich zahlreiche Torchancen, kann aber nur einen Bruchteil davon nutzen.

United zuletzt mit drei Siegen in sechs Partien gegen City

Rangnick hat außerdem die Abkehr vom Kontersystem seines Vorgänger Ole Gunnar Solskjaer forciert, der damit vor allem in den Topspielen gegen die großen Gegner oftmals erfolgreich war. Drei der letzten sechs Pflichtspiele gegen die "Citizens" konnte United gewinnen. Das 0:2 im Hinspiel Anfang November war allerdings schon Teil der Abschiedstour von Solskjaer. United war im heimischen Old Trafford derart unterlegen, dass das Spiel gut und gerne 0:5 hätte ausgehen können. So wie kurz zuvor gegen Liverpool geschehen.

Auch vor dem Hintergrund dieser ernüchternden Hinspiele, haben die anstehenden Duelle für ManUnited eine ganz besondere Bedeutung. Ganz abgesehen davon, dass jeder Punkt benötigt wird im Kampf um die Champions League. Arsenal (6.) hat drei Partien weniger absolviert, liegt aber nur zwei Zähler zurück. Auch Tottenham (7.) könnte - vorausgesetzt es gewinnt seine Nachholspiele - vorbeiziehen. West Ham United (5.) und die Wolverhampton Wanderers (8.) mischen ebenfalls noch mit.

Rangnicks Bewährungsprobe - wie geht es weiter?

Vom Ausgang dieses Schlussspurts dürfte auch die Zukunft von Rangnick - zumindest auf der Trainerbank - abhängen. Die Vereinbarung aus dem Dezember lautete: Interimscoach bis Saisonende, anschließend Berater für zwei Jahre. United-Profi Fred kritisierte zuletzt öffentlich, dass diese Interimslösung schwierig sei und er sich Klarheit auf dem Managerposten wünsche.

Ob Rangnick über den Sommer hinaus Trainer bleibt, entscheiden am Ende zwei Faktoren: Das sportliche Abschneiden in dieser Saison und die Verfügbarkeit der "großen" Wunschlösungen wie Mauricio Pochettino (aktuell Paris St. Germain) oder Erik ten Hag (aktuell Ajax Amsterdam). Die Champions League aber ist das Mindestziel. Und Erfolge in direkten Duellen mit dem Erzrivalen Liverpool oder dem Stadtrivalen ManCity werden rund um den Traditionsklub natürlich auch besonders gern genommen und könnten Rangnick zumindest ein bisschen Ruhe verschaffen.