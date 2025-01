Premier League Manchester City setzt Aufholjagd fort Stand: 04.01.2025 18:17 Uhr

Der Treffer von Niclas Füllkrug nutzte West Ham United nichts: Der englische Fußball-Meister Manchester City hat den zweiten Ligasieg in Folge gefeiert.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich ohne Probleme 4:1 (2:0) gegen das Team aus London mit Nationalstürmer Füllkrug durch, der dabei seinen erst zweiten Treffer für die chancenlosen Gäste erzielte.

City liegt damit auf Platz sechs, der Rückstand zu Spitzenreiter FC Liverpool beträgt aber bereits elf Punkte. Zudem haben die "Reds" zwei Spiele weniger absolviert.

In Manchester brachte ein Eigentor von Vladimir Coufal (10.) das Heimteam früh auf die Siegerstraße. Der norwegische Torgarant Erling Haaland erhöhte mit einem Doppelpack (42./55.), Phil Foden (58.) sorgte für das zwischenzeitliche 4:0. In der 71. Minute verkürzte dann Füllkrug, es war sein erster Treffer für West Ham seit Anfang Dezember.

Wieder kein Sieg für Chelsea

Derweil kam der FC Chelsea im Duell der Londoner Klubs bei Crystal Palace nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieb auch im vierten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg. Cole Palmer (14.) traf zur Führung für Chelsea. In der Schlussphase verschärfte aber der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (82.) mit seinem Treffer zum 1:1 die Ergebniskrise bei den Gästen.

Newcastle gewinnt auch in Tottenham

Newcastle United hat bei Tottenham Hotspur gewonnen und damit das fünfte Spiel nacheinander in der Premier League. Die "Magpies" setzten sich mit 2:1 im Norden Londons durch und hielten damit den engen Kontakt zu den Plätzen, die eine Qualifikation für die Champions League bedeuten. Die ersatzgeschwächten "Spurs" verloren hingegen schon das zehnte von nun 20 Saisonspielen.

Schon nach sechs Minuten stand es 1:1. Dominic Solanke hatte Tottenham, bei denen Timo Werner in der Startelf stand, in Führung geköpft (4.), Anthony Gordon glich zwei Minuten später aus.

Unter den gut 60.000 Zuschauern war auch Thomas Tuchel, der mit Beginn des Jahres seinen Job als englischer Nationaltrainer angetreten hatte. Noch vor der Pause sah Tuchel, wie der einst von ihm bei Borussia Dortmund verschmähte Alexander Isak die Gäste mit seinem bereits zwölften Saisontor in Führung brachte (38.) und für den Endstand sorgte.

Liverpool gegen Manchester United in der Sportschau

Obwohl beide Vereine Rivalen in der Stadt und damit brisante Derbys haben, ist für den FC Liverpool und Manchester United das direkte Duell immer noch das heißeste, das die Liga zu bieten hat. Der Tabellenführer von der Merseyside trifft am Sonntag um 17.30 Uhr auf eine Mannschaft, die nach vier Niederlagen nacheinander in der Krise steckt, aber diese eben auch mit einem Erfolgserlebnis in Anfield schnell beenden könnte.

Der portugiesische Trainer Rúben Amorim kann seinen Landsmann Bruno Fernandes, der beim 0:2 gegen Newcastle United wegen einer Gelbsperre fehlte, wieder einsetzen. Liverpools Trainer Arne Slot wird seine Startelf im Vergleich zum 5:0-Sieg bei West Ham United ändern müssen, da Joe Gomez sich an einer Achillessehne verletzte und einige Wochen ausfallen wird.

Mit Ibrahima Konaté stieg ein anderer Innenverteidiger nach einer längeren Verletzungspause am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein. Sollte Slot ihn noch nicht sofort wieder aufstellen wollen, dürfte Jarell Quansah zentral neben Virgil van Dijk verteidigen.

Ausschnitte des Spiels zwischen dem FC Liverpool und Manchester United zeigt die Sportschau am Sonntag, die am 05.01. um 19.15 Uhr beginnt.