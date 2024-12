Premier League Manchester City lässt schon wieder Punkte liegen Stand: 07.12.2024 18:50 Uhr

Nachdem Manchester City seine Sieglos-Serie unter der Woche gegen Nottingham Forest beendet hatte, gab es nun den nächsten Rückschlag. Bei Crystal Palace holte der englische Meister beim 2:2 (1:1) nur einen Punkt.

Und über den könnte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola vielleicht sogar froh sein, denn sie musste erneut gegen viele Widerstände ankämpfen. Bereits in der vierten Minute brachte Daniel Munoz die Gastgeber in Führung, unmittelbar nach der großen Chance auf das 2:0 konnte Erling Haaland dann für den Premier-League-Titelverteidiger ausgleichen (30.).

Lewis gleicht auf und schwächt sein Team dann

Nach der Pause legte der ehemalige Bundesligaprofi Maxence Lacroix erneut für Crystal Palace vor (56.), doch auch diesmal kamen die "Citizens" durch Rico Lewis zurück (68.). Danach probierte Manchester alles, um den zweiten Sieg nach dem 3:0 gegen Nottingham Forest einzufahren, nach Gelb-Rot für Lewis (84.) geriet aber sogar noch der Punktgewinn in Gefahr.

Manchester verpasste es damit, Tabellenführer FC Liverpool zumindest ein wenig näher zu kommen. Das Merseyside-Derby der "Reds" beim FC Everton war einige Stunden zuvor wegen des Sturms "Darragh" abgesagt worden. Der FC Arsenal (beim FC Fulham) und FC Chelsea (bei den Tottenham Hotspur) haben am Sonntag dafür aber die Möglichkeit, das Guardiola-Team auf vier Punkte zu distanzieren.

West-Ham-Stürmer Antonio in Verkehrsunfall verwickelt

Beim Londoner Erstligisten West Ham United gibt es derweil große Sorgen um Michail Antonio. "West Ham United kann bestätigen, dass Stürmer Michail Antonio heute in einen Verkehrsunfall verwickelt war" , teilte der Premier-League-Klub am Samstag (07.12.2024) knapp mit.

Details nannten die "Hammers" zunächst nicht, kündigten aber "zu gegebener Zeit ein Update " an. "Die Gedanken und Gebete von allen im Verein sind in dieser Zeit bei Michail, seiner Familie und seinen Freunden" , hieß es lediglich. Der Angreifer spielt seit 2015 für die Londoner. Bisher hat er in 322 Pflichtspielen insgesamt 83 Tore erzielt.

Später teilte der Verein mit, dass sich Antonio "in einem stabilen Zustand befindet. Michail ist bei Bewusstsein und kann kommunizieren. Er wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons streng überwacht" . West Ham kündigte an, weitere Updates mitzuteilen, jedoch nicht mehr am Samstagabend.