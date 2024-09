Premier League Liverpool vorerst an der Spitze, Chelsea schockt West Ham Stand: 21.09.2024 18:22 Uhr

Der FC Liverpool hat in der Premier League mit einem Sieg gegen Bournemouth vorerst die Tabellenführung erobert. Chelsea hat sich mit einem klaren Sieg bei West Ham in der Spitzengruppe angemeldet.

Der FC Liverpool siegte am Samstag (21.09.2024) gegen den AFC Bournemouth in der Premier League mit 3:0 und schob sich mit vier Siegen aus fünf Spielen zumindest vorerst an die Tabellenspitze. Am Sonntag (17.30 Uhr) steht das mit Hochspannung erwartete Spitzenspiel zwischen Manchester City (12 Punkte) und dem FC Arsenal (10) an, einer der beiden Klubs wird dann wieder die Spitze übernehmen.

3:0 gegen Bournemouth - Liverpool wieder auf Kurs

Liverpool kam nach dem ersten Saison-Ausrutscher der Saison, einem 0:1 gegen Nottingham Forest, in der Liga schnell wieder in die Spur. Die bezwang den AFC Zwei Tore von Luis Diaz (27./29) brachten die Mannschaft von Teammanager Arne Slot gegen Bournemouth auf Kurs. Das dritte Tor erzielte Darwin Nunez (37.).

Chelsea nach Sieg bei West Ham in der Spitzengruppe

Der FC Chelsea kommt richtig ins Rollen, die "Blues" meldeten sich mit einem 3:0-Erfolg bei West Ham, dem dritten Sieg in Folge, in der Spitzengruppe der Premier League an.

Nicolas Jackson traf beim Derby Ost- gegen Westlondon in der 4. Minute zur frühen Führung für Chelsea, nach Vorarbeit von Jadon Sancho. Der Mittelstürmer aus dem Senegal legte kurz darauf auch den zweiten Treffer (18.) nach.

Nicolas Jackson jubelt über seinen Treffer

Cole Palmer (47.) machte mit dem Treffer zum 3:0 kurz nach dem Seitenwechsel das Debakel für West Ham perfekt. Die "Hammers" bleiben bei nur einem Sieg aus fünf Spielen.

Füllkrug bei Chelsea erneut nicht im Kader

Nationalstürmer Niclas Füllkrug, angeschlagen von der Länderspielpause zurückgekehrt, stand wie schon in der Vorwoche gegen Fulham nicht im Kader.