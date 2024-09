Premier League Liverpool springt an die Spitze - Palmer schießt Hürzelers Brighton ab Stand: 28.09.2024 20:42 Uhr

Der FC Liverpool hat nach dem Patzer von Manchester City die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Zuvor hatte Cole Palmer am Samstag (28.09.2024) für die erste Niederlage für Fabian Hürzeler als Trainer von Brighton & Hove Albion gesorgt.

Hürzeler, in der vergangenen Saison noch Aufstiegscoach des FC St. Pauli, gehört mit seinem neuen Team zu den Überraschungen der Saison, hatte aus den ersten fünf Partien neun Punkte (zwei Siege, drei Unentschieden) geholt - doch gegen die Klasse von Palmer hatte Brighton kein Mittel. Zwar waren die Gäste durch Georginio Rutter in Führung gegangen (7.), doch dann benötigte der englische Nationalspieler nur zehn Minuten, um die Partie im Alleingang zu drehen.

In der 21. Minute glich Palmer aus, in der 28. sorgte er per Elfmeter für die Chelsea-Führung - er hat damit in der Premier League zehn von zehn Strafstößen verwandelt - und in der 31. erhöhte er sogar auf 3:1. Zwar kam Brighton durch Carlos Baleba nochmal ran (34.), Palmer sorgte mit seinem vierten Streich aber noch für einen krönenden Abschluss einer Gala-Halbzeit mit ihm als Superstar. In der zweiten Halbzeit verwaltete Chelsea den 4:2-Vorsprung und rückte so vorerst auf Rang vier vor.

Arsenal jetzt gleichauf mit Man City

Lange es sah es so aus, als würde Chelsea sogar vorher auf den dritten Platz springen können - doch dann leitete Leandro Trossard in der vierten Minute der Nachspielzeit den 4:2 (2:0)-Sieg des FC Arsenal gegen Leicester City ein, nach ihm traf auch noch Kai Havertz zum Endstand (90.+9). Das Team von Trainer Mikel Arteta hatte zuvor einen 2:0-Vorsprung durch Gabriel Martinelle (20.) und Trossard (45.+1) verspielt, nach dem Doppelpack von James Justin (47./63.) dauerte es bis tief in die Nachspielzeit, bis die "Gunners" zurückschlagen konnten.

Und so trennt den Vizemeister nur noch das etwas schlechtere Torverhältnis von Titelverteidiger Manchester City. In der Vorwoche hatten sich die beiden Teams noch mit 2:2 getrennt, diesmal nutzte Arsenal den Punktverlust von City, das bei Newcastle United nicht über ein 1:1 (0:0) hinauskam. Josko Gvardiol hatte die Mannschaft von Coach Pep Guardiola in Führung gebracht (35.), Anthony Gordons Elfmeter sorgte für den Endstand (58.).

Klopp-Nachfolger Slot an der Spitze

Der Ausrutscher in Newcastle kostete Manchester City aber doch die Tabellenführung. Liverpool hielt sich im Abendspiel bei den Wolverhampton Wanderers schadlos und ermöglichte Trainer Arne Slot, dem Nachfolger von Jürgen Klopp, einen außergewöhnlich guten Saisonstart. Nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg führen die "Reds" nach sechs Spieltagen die Premier League an, die Tore erzielten Ibrahima Konaté (45.+2) und Mohamed Salah (61./Elfmeter).

Theoretisch hat Aston Villa am Sonntag bei Ipswich Town noch die Gelegenheit, auf Rang eins zu springen, bräuchte dafür aber einen Sieg mit sieben Toren Unterschied.