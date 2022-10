Nur zwei Siege aus acht Spielen FC Liverpool - Ein Kater und ein schleppender Umbruch Stand: 14.10.2022 08:33 Uhr

In der vergangenen Saison hätte der FC Liverpool fast alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt, in der neuen Spielzeit strauchelt Jürgen Klopps Mannschaft. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Von Hendrik Buchheister, Manchester

In Glasgow erlebte Jürgen Klopp eine Abwechslung vom tristen Alltag, die dazu führte, dass sein Humor zurückkehrte. Dank sechs Toren in der zweiten Halbzeit, darunter dem schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte durch Mohamed Salah, besiegte der FC Liverpool die gastgebenden Rangers 7:1 und therapierte damit die geschundenen Seelen der "Reds"-Gemeinde vor dem Treffen mit Meister Manchester City in der Premier League am Sonntag (Zusammenfassung des Spiels in der Sportschau am Sonntag).

Klopp führte wieder jene Heiterkeit vor, die ihm zuletzt abhanden gekommen war. Nach Auswärtssiegen nehme er normalerweise ein Bier mit seinen Assistenten zu sich, berichtete er: "Aber es ist schon so lange her, dass ich ein Bier getrunken habe. Wahrscheinlich werde ich nach einem schon betrunken sein."

Siege für Liverpool eine Ausnahme

In der Liga hat die Mannschaft den schlechtesten Start in Klopps Amtszeit hingelegt mit nur zwei Erfolgen aus acht Spielen und einem Platz im Tabellenmittelfeld. Die Krise setzt dem Trainer zu, das war zum Beispiel in einem Interview zu besichtigen, das er nach dem 2:3 am vergangenen Wochenende bei Tabellenführer FC Arsenal dem einstigen Eintracht-Frankfurt-Profi Jan Åge Fjørtoft für den skandinavischen Streaming-Dienst "Viaplay" gab. Klopp sah erschöpft und ratlos aus. Auch sein öffentlicher Streit mit Ex-Liverpool-Spieler Dietmar Hamann, der den fehlenden "Funken" bei der Mannschaft bemängelt hatte, deutet darauf hin, wie angespannt Klopp ist.

Der Trainer erlebt nicht seine erste Krise in Liverpool. Schon vor zwei Saisons stürzte die Mannschaft ab, es gab zwischenzeitlich sechs Heimniederlagen nacheinander. Die Misere damals ließ sich allerdings recht einfach erklären. Nach der ersten Meisterschaft seit drei Jahrzehnten in der Saison davor war Liverpool mental ausgebrannt. Der wohl wichtigste Spieler Virgil Van Dijk fehlte mit einem Kreuzbandriss. Der Anfield-Mythos war außer Kraft gesetzt durch die Abwesenheit von Zuschauern in der Corona-Pandemie.

Aktuelle Krise ist vielschichtig

Die aktuelle Krise ist vielschichtiger, die Gründe sind diverser. Geistige und körperliche Erschöpfung spielen auch diesmal eine Rolle. Liverpool hätte in der vergangenen Saison fast alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gab, allerdings landeten nur der FA-Cup und der Ligapokal am River Mersey. In der Meisterschaft setzte sich Manchester City im Fernduell am letzten Spieltag durch, das Champions-League-Endspiel ging 0:1 gegen Real Madrid verloren.

Das Saisonfinale hat einen Kater verursacht, an dem Liverpool immer noch leidet, er macht sich darin bemerkbar, dass der Mannschaft die berühmte Intensität im Pressing verloren gegangen ist. Deshalb steht die Abwehr mehr unter Druck als sonst.

Viele Gegner haben den stürmenden Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold als Schwachstelle ausgemacht und attackieren immer wieder die Räume hinter ihm. Abwehrchef Van Dijk ist ungewohnt anfällig. Auch Verletzungen sind Teil der Erklärung für die Misere. Die jüngsten Meldungen aus dem Lazarett: Alexander-Arnold und Joël Matip fallen zwei Wochen aus, Luis Díaz steht erst nach der WM wieder zur Verfügung.

Liverpool steckt im Umbruch

Vor allem ist die Krise aber Ausdruck eines schleppenden Umbruchs in Liverpool. Die Mannschaft spielt im Kern seit fast fünf Jahren mit dem gleichen Personal. Schlüsselspieler wie Van Dijk, Kapitän Jordan Henderson und Torjäger Salah sind 30 Jahre oder älter. Im Sommer hat Klopp zum ersten Mal seit Philippe Coutinho 2017 wieder einen Superstar abgegeben, nämlich Sadio Mané, er schloss sich dem FC Bayern an.

Der für ihn verpflichtete Darwin Núñez ist bislang noch keine Verstärkung. Außerdem hat seine Spielweise zur Folge, dass Salah auf dem rechten Flügel noch weiter außen operiert als bisher und kaum noch zu gefährlichen Aktionen im Strafraum kommt. Seit Monaten ist Salah außer Form. Es gibt sogar Stimmen, die meinen, der Verein hätte im Sommer nicht Mané transferieren sollen, sondern ihn. Ein radikaleres Signal für einen Umbruch im Kader hätte es nicht gegeben.

Treuebekenntnis der Fans

Klopp ist entschlossen, einen Weg aus der Krise zu finden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er seines Jobs müde wird, erst im Frühjahr hat er seinen Vertrag überraschend bis 2026 verlängert. Die Besitzer des Klubs, die Fenway Sports Group aus Boston, vertrauen ihm, und bei den Fans hat der Trainer nach dem Gewinn der Champions League 2019 und der Meisterschaft 2020 weiter höchste Beliebtheitswerte.