Aston Villas Teammanager Gerrard positiv auf Corona getestet

Der langjährige Fußball-Nationalspieler und frühere Star des FC Liverpool ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Klub mit. Gerrard wird seine Mannschaft am Sonntag (26.12.2021), dem traditionellen Spieltag am Boxing Day, gegen den FC Chelsea nicht betreuen können. Auch am Dienstag bei Leeds United wird der 41-Jährige in Quarantäne sein.

Noch steht allerdings nicht fest, ob diese Begegnung nach einem Corona-Ausbruch bei Leeds überhaupt stattfinden kann. Auch bei Aston Villa hatte es zuletzt mehrere Covid-19-Fälle gegeben, das Spiel gegen den FC Burnley am 18. Dezember wurde deswegen abgesagt.

Schon zahlreiche Nachholtermine

Insgesamt muss die Premier League bereits für 13 Spiele Nachholtermine finden - darunter drei Partien, die am Boxing Day angesetzt waren. Gerrard hatte den siebenmaligen englischen Meister Aston Villa im November übernommen und nach vier Siegen in sechs Spielen auf Rang zehn geführt. Nur gegen die Topteams Manchester City (1:2) und den FC Liverpool (0:1) gab es Niederlagen.

sid | Stand: 26.12.2021, 08:43