Premier League - Ronaldo schießt Man United mit Dreierpack zum Sieg

Der Portugiese sorgte am Samstag (16.04.2022) beim 3:2 (2:1)-Erfolg der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick gegen das Tabellenschlusslicht mit seinen Saisontoren 13, 14 und 15 (7./32./76. Minute) für wichtige drei Zähler im Kampf um die internationalen Plätze. Mit 54 Punkten überholten die "Red Devils" in der Tabelle den FC Arsenal. Die Londoner verloren beim FC Southampton mit 0:1 (0:1) und kassierten die dritte Niederlage in Serie.

Auch Tottenham verliert

Auch die Tottenham Hotspur (57 Punkte) auf Champions-League-Platz vier sind noch in Reichweite. Das Team von Trainer Antonio Conte unterlag nach zuvor vier Erfolgen hintereinander gegen Brighton & Hove Albion durch einen Treffer von Leandro Trossard in der Schlussminute mit 0:1 (0:0).