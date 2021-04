Die nationalen Dachverbände kündigten die Aktion am Samstag (25.04.2021) an. Der Boykott, der alle Vereine von der Premier League bis zur vierten Liga sowie die Frauen-Profiteams umfasst, wird vom kommenden Freitag (14 Uhr) bis Montagnacht andauern.

Der Protest sei "eine Reaktion auf die anhaltenden und nachhaltigen diskriminierenden Beschimpfungen, mit denen Spieler und viele andere mit dem Fußball verbundene Personen online konfrontiert sind", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aktion gegen Facebook, Twitter und Instagram

Die Aktion soll die Netzwerke Facebook, Twitter und Instagram betreffen. Die Plattformen müssten mehr gegen den Hass im Netz unternehmen und zeigen, wie wichtig der fortwährende Kampf gegen Diskriminierung sei, heißt es in der Stellungnahme. "Jede Art von Rassismus ist inakzeptabel und die schockierenden Beleidigungen, die Spieler in sozialen Netzwerken hinnehmen müssen, müssen ein Ende haben", forderte Premier-League-Chef Richard Masters.

Offener Brief an Jack Dorsey und Mark Zuckerberg

Die englischen Profiklubs und der Fußballverband FA hatten bereits am 21. Februar in einem offenen Brief an Twitter-Chef Jack Dorsey und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gefordert, dass sie diskriminierende Inhalte stärker bekämpfen sollten. Seitdem seien einige Fortschritte erzielt worden, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Klubs.

Jedoch solle der Boykott sicherstellen, dass der unaufhaltsame Fluss diskriminierender Nachrichten eingedämmt werde und die Urheber reale Konsequenzen zu spüren bekämen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Zudem hatte die Premier League im Februar das Programm "No room for racism" vorgestellt. Dadurch sollen Minderheiten bessere Chancen erhalten, im Profifußball Fuß zu fassen, und Diversität sowie Gleichberechtigung gefördert werden.

Mehrere Rassismus-Vorfälle

Im Frühjahr hatte es wiederholt rassistische Beleidigungen gegen Fußballer und Fußballerinnen in den sozialen Medien gegeben. Zu den betroffenen Spielern gehörten unter anderem Marcus Rashford und Axel Tuanzebe von Manchester United. Auch United-Stürmerin Lauren James war betroffen.

Daraufhin wendete sich die Premier League auch an die Regierung und forderte rasche Maßnahmen. Der walisische Zweitligist Swansea City sowie der schottische Fußball-Meister Glasgow Rangers hatten bereits vor einigen Wochen mit einem Boykott sozialer Medien reagiert.

Stand: 25.04.2021, 11:25