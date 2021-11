Premier League: Antonio Conte ist neuer Tottenham-Teammanager

Der 52-Jährige unterschrieb in London einen Vertrag bis zum Sommer 2023 mit einer Option auf Verlängerung. Das gab der Tabellenneunte der englischen Premier League am Dienstag (02.11.2021) bekannt. Dafür soll Conte laut "Gazetta dello Sport" 18 Millionen Euro kassieren.

Der frühere Meistermacher des "Spurs"-Rivalen FC Chelsea folgt in London auf Nuno Espírito Santo. Von dem Portugiesen hatte sich Tottenham erst am Montag nach nur 17 Spielen getrennt. Am Sonntag hatte der Klub mit 0:3 gegen den kriselnden Rekordmeister Manchester United verloren - die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen.