Russischer Oligarch Abramowitsch zieht sich beim FC Chelsea zurück

Der Milliardär, dem eine Nähe zum russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin nachgesagt wird, ließ am Samstagabend (26.02.2022) über seinen Klub aus der englischen Premier League eine Mitteilung verbreiten. "Ich habe Treuhändern der wohltätigen Stiftung von Chelsea die Verantwortung und Fürsorge für den FC Chelsea übertragen" , hieß es darin.

Vollständiger oder vorübergehender Rückzug?

Offen blieb, ob Abramowitsch sich dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der "Blues" zurückzieht. "In meinen fast 20 Jahren als Eigentümer des FC Chelsea habe ich meine Rolle immer als Hüter des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, sicherzustellen, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es heute sein können, um gleichzeitig für die Zukunft zu planen und ebenso eine positive Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Ich habe Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen. Diesen Werten bleibe ich verpflichtet" , so Abramowitsch weiter.

