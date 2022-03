Fußball | Krieg in der Ukraine

Premier League stoppt Ausstrahlung von Spielen in Russland

Stand: 08.03.2022, 16:40 Uhr

Die Fußballspiele der englischen Premier League werden in Zukunft nicht mehr in Russland gezeigt. Die englische Spitzenliga reagiert damit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.