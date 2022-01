Lukaku nach Interview-Ärger wieder im Chelsea-Training

Der Belgier war nach einem TV-Interview, in dem er indirekt seinen Trainer Thomas Tuchel kritisiert hatte, am Wochenende aus dem Kader geflogen. Nun ist die Sache laut Tuchel erledigt. "Er hat sich entschuldigt", sagte der Chelsea-Coach: "Wir sind froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, um uns die Sache anzuschauen und in Ruhe darüber zu sprechen."

Tuchel hatte sich am Wochenende verärgert über das Interview gezeigt, das Sky Italia in der vergangenen Woche gesendet hatte. Das habe "viel Lärm" vor dem Spiel gegen den FC Liverpool (2:2) verursacht. Nun äußerte sich der Trainer versöhnlich. "Für mich war es wichtig, klar zu verstehen und zu glauben, dass das keine Absicht war", so Tuchel: "Er hat das nicht absichtlich gemacht, um vor so einem Spiel diese Art von Lärm zu verursachen."

Bereits am Mittwoch könnte der 28-jährige Lukaku damit wieder im Chelsea-Kader stehen, wenn die "Blues" im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals auf Tottenham Hotspur treffen. "Die Sache ist nicht so groß, wie die Leute sie vielleicht machen wollen", ergänzte Tuchel: "Es ist zwar nicht klein, aber klein genug, um ruhig zu bleiben, eine Entschuldigung zu akzeptieren und weiterzumachen."

dpa | Stand: 04.01.2022, 16:17