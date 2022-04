Gündogan vor Top-Duell: Größtes Spiel des Kontinents

"Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander. Und beide sind in der Champions League auch im engsten Favoritenkreis", sagte der City-Kapitän dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn ich mir die Berichterstattung in Deutschland rund um dieses Wochenende anschaue, dann scheint auch dort für den Moment das Interesse an diesem Spiel größer zu sein als an der eigenen Bundesliga."

Titelverteidiger und Tabellenführer Manchester City empfängt am Sonntag (17.30 Uhr im Live-Ticker, eine Zusammenfassung sehen Sie ab 19.15 Uhr in der Sportschau) den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp. Die Reds haben nur einen Punkt weniger als das Team von Klopps Kollegen Pep Guardiola.