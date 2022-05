Die Transaktion solle am kommenden Montag abgeschlossen werden, teilte der Premier-League-Klub mit. Am Freitagabend habe man sich endgültig auf den Verkauf an das Konsortium geeinigt. Der Preis für den Londoner Klub um Trainer Thomas Tuchel und die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz beträgt nach Informationen aus London 4,25 Milliarden Pfund (knapp fünf Milliarden Euro).

Zuvor hatten die englische Premier League sowie die britische und die portugiesische Regierung die notwendigen Genehmigungen für die Übernahme erteilt. Die Zustimmung aus Portugal war notwendig, weil der bisherige Eigentümer Roman Abramowitsch auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt.