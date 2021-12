Nach Corona-Ausbruch: Manchester-Spiel bei Brentford fällt aus

Trainingsgelände gesperrt

Zuvor hatte es auf dem Trainingsgelände des Old Trafford etliche Coronafälle gegeben. Nachdem mehrere Spieler und Mitglieder des Stabs positiv auf Covid-19 getestet worden waren, schloss United die Anlage am Montag für 24 Stunden, "um das Risiko weiterer Infektionen zu minimieren".

Insgesamt 42 Fälle in der Liga

Die Premier League verkündete am Montag insgesamt 42 Fälle in den Klubs - ein trauriger Rekord in der Pandemie. Auch Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur, Norwich City und Aston Villa gaben in den vergangenen Tagen positive Tests bekannt. Norwich empfängt Villa am Dienstag, während Tottenham am Donnerstag nach Leicester reisen soll.

In Großbritannien breitet sich die Omikron-Variante des Virus aus, Premierminister Boris Johnson hatte deswegen zuletzt eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Auch die Premier League hatte zuletzt beschlossen, die Covid-19-Beschränkungen wieder einzuführen, einschließlich einer Rückkehr zur sozialen Distanzierung und zum Tragen von Masken.

dpa/sid/red | Stand: 14.12.2021, 07:14