Chelseas Trainer Tuchel positiv auf Corona getestet

Ob Tuchel wie geplant mit der Mannschaft zur Klub-WM des Weltverbands FIFA reisen kann, ist offen. Das Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft bereits, Chelsea steigt als europäischer Champions-League-Sieger am kommenden Mittwoch im Halbfinale ein und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen Al-Jazira Club oder Al-Hilal.

Tuchel werde das nötige Isolationsprotokoll befolgen und "hofft, später in der kommenden Woche in Abu Dhabi zur Mannschaft zurückzukehren", hieß es in der Chelsea-Mitteilung.

Quelle: dpa