Premier League Chelsea-Coach Tuchel: "Keine Chance" bei Lewandowski Stand: 15.07.2022 15:43 Uhr

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel sieht keine Möglichkeit, den wechselwilligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski nach London zu locken.

Bei einem Medientermin in Los Angeles wurde Tuchel gefragt, ob er Interesse daran hätte, den Polen für sein Team zu verpflichten. "Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben", sagte Tuchel, der sich mit der Mannschaft gerade auf US-Tour befindet, "aber wenn es eine gibt, ist er einer der besten Neuner". Lewandowski will den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen, als sein Wunschverein gilt der hoch verschuldete FC Barcelona aus der Primera División.

Mehr wollte der Chelsea-Coach zum Thema Lewandowski nicht sagen. "Aber es macht keinen Sinn über Spieler von anderen Clubs zu sprechen, und deshalb fange ich damit auch gar nicht erst an", so Tuchel. "Die Priorität ist auch nicht die Neuner-Position." In Raheem Sterling habe Chelsea bereits seinen Wunschspieler verpflichtet, betonte er, "und das macht mich sehr, sehr glücklich, weil wir dadurch sehr flexibel sind. Unsere Torgefahr sollte hoch genug sein."