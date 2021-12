Vorteil Bundesliga durch höhere Impfquote?

Steht auch Deutschlands Fußball eine solche Situation bevor? Die Bundesliga hat im Vergleich zur Premier League zumindest einen Vorteil: Nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) "liegt die Impfquote unter den Spielern/Trainern/Betreuern in der Bundesliga und 2. Bundesliga bei mehr als 90 Prozent" . So lautete die Zahl in einer Mitteilung Ende Oktober. Zur selben Zeit verkündete die Premier League eine Impfquote von rund 80 Prozent. In den unteren Ligen beabsichtigen gar 25 Prozent der Spieler gar keine Impfung, teilte die EFL mit. Zudem galt in Deutschland zuletzt immer noch ein strengeres Hygienekonzept, in England gab es bis vor wenigen Tagen keine Maskenpflicht in Innenräumen mehr.

In Deutschland ist nun Winterpause. Wie sich die Lage darstellt, wenn Bayern München am 7. Januar Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt empfängt, bleibt abzuwarten. Wie stark verbreitet wird die Omikron-Variante bis dahin sein? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht jedenfalls von einer "massiven fünften Welle" aus. Die Bundesregierung stufte Großbritannien am Samstag als Virusvariantengebiet ein, damit wird die Einreise nach Deutschland von dort erheblich eingeschränkt.

Dass eine solche Maßnahme die Ausbreitung einer Variante bestenfalls nur verlangsamt, ist mittlerweile gewiss. "Wir müssen uns hier tatsächlich auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben" , sagte Lauterbach am Freitag.

