DFB-Präsident Fritz Keller - der falsche Mann am falschen Ort

Schon die erste freie Rede saß nicht wirklich. 27. September 2019. Frankfurter Messegelände. Corona war für die meisten Menschen in Deutschland noch eine Biersorte, als im großen Saal Fritz Keller die Bühne betrat. Die 257 stimmberechtigten Delegierten auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatten Keller gerade ohne Gegenstimme zum Präsidenten gekürt.

Schon die erste Rede stockte

Eine wochenlange Suche einer paritätisch von DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) besetzten Findungskommission war dem Akt vorausgegangen. Keller betrat gewissermaßen den roten Teppich, als er seine Botschaften anbringen sollte. Doch zu unstrukturiert, zu unruhig, zu wenig konkret, und ja, irgendwie auch zu provinziell wirkte das, was das neue Oberhaupt zu sagen hatte.

Während er auf die Generalinventur nicht näher einging, erwähnte er ein Negativbeispiel aus seiner Heimatregion: Da musste ein Dorfverein 200 Euro für eine Spielverlegung zahlen. Sein Manuskript hatte er beiseite gelegt, vielleicht wäre es besser gewesen, es einfach abzulesen. Die ersten Zuhörer beschlich das Gefühl, dass der ehemalige Präsident des SC Freiburg, der nicht ganz grundlos in seinen Befugnissen auch beim Bundesligisten am Ende beschnitten wurde, sich an der Aufgabe verheben könnte, den krisengeplagten Verband wieder zusammenzuführen.

Keller sollte eine Klammer sein - das ging gewaltig schief

Amateure und Profis hatten seit Jahren keine richtige Klammer, die Frauen fühlten sich als fünftes Rad am Wagen, den oft wie ein Gutsherr führenden Reinhard Grindel mit seinen zu vielen Zuständigkeiten in UEFA und FIFA konnten viele Verbandsangestellte nicht mehr gut leiden: Diese Gräben sollte Keller, der leutselige Genussmensch aus dem Breisgau, schließen.

Rückblickend muss man sagen: Wenn die herrschenden Streitpunkte beim DFB damals einer kleinen Schlucht im Schwarzwald glichen, sind die Streitereien mittlerweile so groß wie der Grand Canyon. Nie war das Erscheinungsbild des größten deutschen Sportverbands zerrissener als jetzt - und dass ausgerechnet der als Mann des Zusammenhalts geholte Keller einen unsäglichen Vergleich mit dem schlimmsten Nazi-Richter für seinen Vizepräsidenten Rainer Koch wählte, brachte nun das Fass endgültig zum Überlaufen.

Vielleicht war die Inthronisierung bereits der Trugschluss: Erkundigungen beim Sport-Club Freiburg hätten gereicht, um sich zumindest über die cholerische Ader des Unternehmers zu informieren.

Als Aufklärer fehlte ihm die Richtlinienkompetenz

Der DFB gleicht einem Scherbenhaufen: Der noch recht junge Betriebsrat fordert das Ende des unsäglichen Machtkampfs, die hauseigene Ethikkommission prüft die verbale Tirade, und jetzt fordern auch noch die Chefs der Landes- und Regionalverbände den Rücktritt des Präsidenten und seines Gegenspielers, Generalsekretär Friedrich Curtius. Schlimmer geht’s nimmer.