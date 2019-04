An eine Rotation im Vergleich zum ersten Liga-Erfolg seit dem 20. Januar in Hannover, durch den Schalke bei sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone zumindest kurz durchatmen kann, denkt der 65-Jährige offenbar nicht.

Er werde keine Spieler für das wichtige Bundesliga-Duell am Samstag mit dem schon ausgeschiedenen Cupverteidiger Eintracht Frankfurt schonen, sagte Stevens: " Das wäre nur ein Alibi ."

Für Caligiuri und Harit kommt Partie noch zu früh

Gegen Bremen wird Schalke noch ohne die wiedergenesenen Amine Harit und Daniel Caligiuri antreten. Die beiden Profis haben ihre Verletzungen zwar überwunden. Für sie kommt das Duell gegen die Norddeustchen jedoch noch zu früh.

Dagegen dürfte Stürmer Guido Burgstaller, der wegen einer Zahn-Operation den 1:0-Sieg am Sonntag in Hannover verpasst hatte, wieder im Kader stehen. " Er hat trainiert. Es ist eine Möglichkeit, dass er wieder dabei ist ", so Stevens.

Stand: 02.04.2019, 14:13