Brasilianische Fußball-Legende Pelé stirbt im Alter von 82 Jahren Stand: 29.12.2022 21:28 Uhr

Der Weltfußball trauert um seinen vielleicht größten Spieler. Am Donnerstag (29.12.2022) ist Brasiliens dreimaliger Weltmeister Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben, das bestätigte seine Familie.

Er war seit geraumer Zeit krank und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen. "Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden" , schrieb seine Tochter Kely Nascimento auf Instagram.

"Er machte Fußball zur Kunst"

Neymar (gemeinsam mit Pele Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft): "Vor Pele war die 10 nur eine Zahl.Vor Pele war Fußball nur ein Sport. Pele hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pele ist ewig!!"

Cristiano Ronaldo schrieb bei Twitter: "Mein tiefstes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Adeus' vom ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der derzeit die gesamte Fußballwelt erfasst. Eine Inspiration für so viele Millionen, eine Referenz von gestern, heute, für immer. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird in jedem von uns Fußballliebhabern für immer weiterleben."

Mesut Özil twitterte: "Ich bin sicher, dass der 'Heaven FC' mit Maradona und Pele auf ewig unbesiegbar sein wird."

Pelé war dreimal Weltmeister mit Brasilien

Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé eigentlich hieß, hatte Krebs. Im Herbst vor einem Jahr war bei ihm ein Tumor im Dickdarm festgestellt worden. Ende November war Pelé zur Neubewertung seiner Chemotherapie in ein Krankenhaus in Sao Paulo eingeliefert worden.

An Weihnachten hatte sich die Familie von Brasiliens Fußball-Legende im Albert-Einstein-Hospital an seinem Krankenbett versammelt. Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend ein Familienfoto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem unter anderen auch Pelés Frau Marcia Aoki zu sehen ist.

"Danken euch allen", schrieb Pelés Tochter

"Frohe Weihnachten. Dankbarkeit, Liebe, Zweisamkeit, Familie. Die Essenz von Weihnachten. Wir danken euch allen für all die Liebe und das Licht, das ihr sendet. In diesem verrückten und erstaunlichen Leben wäre ich nichts ohne sie" , schrieb die 55-Jährige zu dem Bild. "Heute und für immer: Frohe Weihnachten und alles Gute."

Was bleibt, sind die Erinnerungen. An einen Fußballer, wie es ihn nicht noch einmal geben wird. Länderspieldebüt mit 16, nur ein Jahr später Weltmeister bei seiner ersten WM, im Finale traf er zweimal. Es folgten noch zwei weitere WM-Titel.

Zum Tod von Pelé Der "König" ist tot - sein Erbe wird überdauern Pelé ist tot. Die Fußball-Gemeinschaft wird daran erinnert, dass selbst das Großartigste vergänglich ist. Pelé war der Größte - nicht nur in Brasilien.

26 Titel in 17 Jahren

Mit dem FC Santos gewann Pelé in 17 Jahren 26 Titel, er schoss 501 Tore in 493 Spielen. Nimmt man nur die Pflichtspiele, die er für Brasilien, den FC Santos und später für New York Cosmos absolvierte, ist die Bilanz kaum weniger beeindruckend: 775 Tore in 841 Spielen.