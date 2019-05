Finaltag der Amateure - alle Endspiele im Überblick

Zwei Landespokal-Endspiele verlegt

Der hessische Fußballverband kann leider nicht am Finaltag der Amateure dabei sein. Denn Finalist SV Wehen Wiesbaden nimmt als Dritter der 3. Liga an der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga teil. Die beiden Partien werden am 24. und 28. Mai ausgetragen. Das Landespokalfinale gegen Baunatal musste deswegen verlegt werden.

Auch der badische Fußballverband fehlt am Finaltag. Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und Waldhof Mannheim wird einen Tag später, am 26. Mai, angepfiffen. Der Grund: Die Partie gilt als Hochrisikospiel, und am Finaltag findet am Spielort Karlsruhe das "Verfassungsfest" anlässlich der Feier "70 Jahre Grundgesetz" statt.