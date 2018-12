Trainerwechsel in Bielefeld: Neuhaus ersetzt Saibene

Trainer-Rochade in wenigen Stunden. Arminia Bielefeld hat sich am Montagmorgen (10.12.2018) von Trainer Jeff Saibene getrennt und wenig später den Nachfolger präsentiert. Uwe Neuhaus wird neuer Chefcoach der Ostwestfalen. Das gab der Klub am Abend bekannt. Neuhaus ist erfahren in der 2. Liga, trainierte zuletzt bis Ende August für insgesamt drei Jahre Dynamo Dresden. Davor war der 59-Jährige unter anderem für Union Berlin (2007-2014) und Rot-Weiss Essen (2004-2006) tätig.

In Bielefeld erhält Neuhaus nach Vereinsangaben einen Vertrag bis Sommer 2020 und bringt zudem seinen Co-Trainer Peter Nemeth mit. "Wir sind überzeugt, dass wir die aktuell sportlich schwierige Situation gemeinsam meistern werden", sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport, und lobte Neuhaus als "erfahrenen Trainer". Das neue Gespann wird am Dienstagnachmittag erstmals das Training leiten, um 18.00 Uhr wird Neuhaus dann offiziell vorgestellt.

Schwarze Serie der Arminia

Jeff Saibene

Bielefelds Vorstand reagierte mit der Entlassung von Saibene und Co-Trainer Carsten Rump auf eine Sieglos-Serie von zehn Pflichtspielen in Folge. Zurzeit belegt Bielefeld mit 15 Punkten den 14. Tabellenplatz.