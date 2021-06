Torhüter-Rochade bei Hannover 96: Zieler zurück, Esser geht

Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison begann bei den "Roten" am Montag erneut mit Wirbel auf der Torwart-Position. Esser, der erst im vergangenen Sommer zum zweiten Mal nach Hannover gewechselt war, schließt sich ablösefrei seinem Heimatverein VfL Bochum an, der kommende Saison wieder erstklassig ist. Ron-Robert Zieler wiederum musste vor einem Jahr für Esser weichen, könnte nach dem Ende seiner Leihe an den 1. FC Köln aber wieder zur Nummer eins aufsteigen. Die Frage ist: Was will der neue Trainer?

Jan Zimmermann: Gestern Havelse, heute Hannover

Nur etwas mehr als einen Tag nach der wilden Aufstiegssause des TSV Havelse, den Jan Zimmermann in die Dritte Liga geführt hat, trat der 41-Jährige am Montag seinen neuen Job bei 96 an. Der Chefcoach war bei Weitem nicht das einzige neue Gesicht am Maschsee. Sportdirektor (Marcus Mann), Spieler (Sebastian Kerk, Sebastian Stolze, Sebastian Ernst), Athletiktrainer, Ärzte, Physiotherapeuten - 96-Boss Martin Kind hat den Club, der eine weitere enttäuschende Saison hinter sich hat, in der Pause einer Frischzellenkur unterzogen. Mit Julian Börner von Sheffield Wednesday soll ein weiterer Transfer kurz bevorstehen.

Esser: "Hätte 96 nicht für jeden Club verlassen"

Essers Entschluss, den Verein wieder zu verlassen, dürfte aber selbst Kind überrascht haben. "Wir haben uns dazu entschieden, Michael Essers Bitte um einen Wechsel zu seinem Heimatverein VfL Bochum nachzukommen. Nachdem er mit diesem Wunsch an uns herangetreten war, haben wir die notwendigen Gespräche aufgenommen und sehr zielorientiert zu Ende gebracht", sagte Kind laut Vereinsmitteilung. Esser wurde mit den Worten zitiert: "Ich hätte 96 ganz sicher nicht für jeden Club verlassen." Der 33-Jährige, der eigentlich bis 2023 an Hannover gebunden war, dankte Kind für die Möglichkeit, zurück in die Heimat und zu seiner Familie zu wechseln.

Steigt Sündermann zur Nummer drei auf?

Eigentlich war Kinds Plan, Zieler erneut abzugeben. Der Vertrag des früheren Nationalspielers läuft noch zwei Jahre. Als weiterer Torwart steht Martin Hansen im Kader. U23-Keeper Marlon Sündermann, der beim Saisonfinale gegen Nürnberg sein Zweitliga-Debüt feierte, könnte von der unverhofften Konstellation profitieren.

Der erste Test steht für 96 bereits am kommenden Sonnabend an. Um 15 Uhr geht es gegen den Ligarivalen FC St. Pauli.