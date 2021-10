Punkteteilung im Nordduell zwischen Werder Bremen und St. Pauli

Obwohl St. Pauli erstmals seit fünf Spielen den Platz nicht als Sieger verließ, können die Hamburger mit dem Remis besser leben als die Bremer. Das Team von Trainer Timo Schultz baute in der Tabelle seinen Vorsprung auf Relegationsrang drei auf vier Zähler aus. Werder steckt hingegen im Mittelfeld fest.

Spurlos waren die aufreibenden 120 Pokal-Minuten vom Mittwochabend in Dresden nicht an den Hamburgern vorbeigegangen. St. Pauli war in der Defensive anfangs in mancher Situation unaufmerksam und offensiv nicht so präsent wie in den vergangenen Partien.