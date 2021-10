"Ostfriesland gegen die DDR" - das etwas andere Länderspiel

Baumgart arbeitete in Aurich als KFZ-Mechaniker im "Autohaus am Deich", der spätere Champions-League-Sieger Heinrich als Bürokaufmann für die Tankstellen-Kette des Emder Vereins-Bosses. "Natürlich hatte ich eigentlich andere Vorstellungen und wollte Profi werden", sagte Prause. So absolvierte er unter anderem ein Probetraining bei Hertha BSC, aber die nahmen lieber Mario Basler. "Am Ende habe ich das Angebot von Kickers angenommen. Es war ausschlaggebend, dass ich genau wusste: Da sind schon Spieler, die ich teilweise aus der Schule kannte. Auf den blauen Dunst wäre ich sicher nicht hier hochgegangen. Ostfriesland lag ja am anderen Ende der Republik."

Bessere Eingewöhnung dank sportlicher Erfolge

So standen in Aurich im 22-Mann-Kader der Saison 1991/1992 elf Kicker aus den neuen Bundesländern. Und in Emden brach mit top ausgebildeten Spielern wie Heinrich, Prause und Co. eine Fußball-Euphorie aus. 1991 stieg der Club in die drittklassige Oberliga auf. 1994 schaffte er es in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga, in der sich am Ende der FSV Frankfurt durchbiss. Kickers Emden - Eintracht Braunschweig 5:2. Kickers Emden - VfL Osnabrück 3:0. So gingen Spiele damals aus. Die sportlichen Erfolge erleichterten alles: die Eingewöhnung in einer neuen Welt und auch die Akzeptanz unter den Mitspielern.

Ostfriesland sehen - und bleiben

"Ostfriesen werden ja immer als stur und schwierig dargestellt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Emden war fußballbegeistert, wir wurden sehr warmherzig aufgenommen", erzählte Prause.

Baumgart machte später noch 225 Bundesliga-Spiele für Hansa Rostock, den VfL Wolfsburg und Energie Cottbus. In der Rückschau fragt sich Prause manchmal: Hätte er nach den ersten Jahren in Emden auch gehen sollen? Zu Hannover 96? Zum VfL Osnabrück? Doch er blieb - wie viele andere - Ostfriesland treu. Er baute ein Haus, seine Tochter kam zur Welt, er machte sich als Immobilienkaufmann und Hausverwalter selbstständig: "Bei mir war es nicht geplant, dass ich hier bleibe. Aber man fasst hier Fuß, man kann hier schön und entspannt leben. Irgendwas muss ja dran sein an Ostfriesland."