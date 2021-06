Norderstedt - Teutonia 05: Showdown um die DFB-Pokalteilnahme

Denn beide Teams dürfen auf den Einzug in die erste Hauptrunde und der damit verbundenen Prämie vom Deutschen Fußball-Bund in Höhe von 137.000 Euro hoffen, ohne in dieser Saison eine einzige Partie im Landespokal gespielt zu haben. Der Hamburger Wettbewerb, in dem die Ober- und Regionalligisten erst in der dritten Runde einsteigen sollten, war Corona-bedingt bereits beendet, bevor er richtig angefangen hatte. Lediglich die erste Runde wurde im vergangenen Jahr ausgetragen, bevor sich der Amateurfußball im Stadtstaat in eine rund achtmonatige Pandemie-Pause verabschieden musste.

Die Spielzeiten von der Fünften Liga abwärts wurden abgebrochen und nicht gewertet. Und auch die Clubs der Regionalliga Nord zogen nach langem Hin und Her nach und entschieden sich für eine Annulierung der Saison. Was blieb, war das Problem mit den Landespokal-Wettbewerben, deren Sieger am DFB-Pokal teilnehmen dürfen.

Der steinige Weg zum Entscheidungsspiel

Während sich beispielsweise der Schleswig-Holsteinische und der Bremer Verband dazu entschieden, die noch ausstehenden Runden auszuspielen und der Niedersächsische Verband seinen Amateur-Wettbewerb ab dem Achtelfinale ausloste, wollte sich der Hamburger Fußball-Verband (HFV) zunächst auf seine Statuten berufen und den zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs höchstplatzierten Club für den DFB-Pokal melden. Das wäre in diesem Fall nach Zugrundelegung der Quotientenregelung Norderstedt gewesen. Weil der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) die Viertliga-Serie aber für nichtig erklärt hatte, waren die Tabellen gegenstandslos. Also wollte der HFV ein Mini-Turnier zwischen der Eintracht, Teutonia und Altona 93 ansetzen. Dies kam aber auch nicht zustande, weil der AFC nach der langen Pause dankend ablehnte.

Dassendorf wollte auch mitspielen, darf aber nicht

Blieben also noch Norderstedt und Teutonia - sowie ein stark verschnupfter Oberligist namens TuS Dassendorf. Denn der Hamburger Serienmeister war mit der HFV-Entscheidung so gar nicht einverstanden, versuchte sogar, sie juristisch anzufechten. Die Begründung des Dorfclubs: durch die Annullierung der Regionalliga-Serie könne kein Viertliga-Verein als höchstplatziertes Team ins Rennen geschickt werden, sondern müsse der zum Zeitpunkt des Saison-Abbruchs beste Oberligist für den DFB-Pokal gemeldet werden. Oder zumindest die Chance auf Entscheidungsspiele erhalten. Doch die TuS - ungeschlagener Spitzenreiter, als die Serie für beendet erklärt wurde - biss mit ihrem Ansinnen auf Granit.