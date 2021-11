Kopfverletzungen im Fußball: Ein Spiel mit dem Feuer

Wenn im Luftkampf die Köpfe aufeinanderprallen, der Stürmer mit dem Torwart kollidiert oder ein Kopfball das Gehirn zum Wackelpudding macht, spielt im schlimmsten Fall sogar der Tod mit. "Wenn man eine zweite Gehirnerschütterung bekommt, bevor die erste auskuriert ist, kann man daran direkt versterben", sagt Inga Koerte.

Dabei zeichnet die weltweit anerkannte Neurowissenschaftlerin kein Horrorszenario, wie die NDR Sportclub Story "Gefahr aus der Luft - Kopfverletzungen im Fußball“ zeigt. "Diese Fälle gibt es, selbst bei Jugendlichen."

Neurologe: DFB muss aufwachen

Angesichts zahlreicher schlimmer Kollisionen an fast jedem Spieltag auf den Plätzen nicht nur im Profifußball ist kaum zu verstehen, warum Kopfverletzungen und Kopfbälle nicht ganz oben auf der Agenda der Verantwortlichen stehen. Während andere Länder die Dringlichkeit sehen und handeln, scheint der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Abwarten zu setzen.

"Mir geht es insbesondere darum, dass der DFB endlich aufwacht und das Thema wirklich progressiv angeht", sagt der Hamburger Neurologe Andreas Gonschorek, der sich seit Jahren mit Gefahren und Spätfolgen zu vieler Kopfbälle beschäftigt.

Wie Gelee im Marmeladenglas

Es klingt dramatisch, was der Mediziner über die Wirkung beim Aufprall des Balles sagt: "Das Gehirn wird wie Gelee im Marmeladenglas hin und her geschleudert. Das kann im schlimmsten Fall zu Zerreißungen von Nervenbahnen führen, zu Blutungen oder anderen Funktionsstörungen." Die Gesundheit der Spieler werde bisweilen ernsthaft aufs Spiel gesetzt. "Ich sehe das als modernes Gladiatorentum an", so der Chefarzt des Neurozentrums am BG Klinikum Hamburg.

Muss erst ein Unglück wie mit Christian Eriksen bei der Europameisterschaft geschehen, ehe ein Umdenken einsetzt? Der Däne hatte gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste reanimiert werden. Nicht auszudenken, wenn ein Fußballer nach einer Kopfverletzung nicht mehr aufstehen würde.

Frauen und Kinder bei Kopfbällen besonders gefährdet

Besonders gefährdet bei Kopfbällen sind Kinder und Jugendliche, deren Muskulatur natürlich noch nicht so ausgeprägt ist wie bei Erwachsenen. Aber es betrifft auch Frauen, wie Koerte im NDR erklärt. "Sie haben insgesamt 30 Prozent weniger Muskelmasse als Männer. Biomechanisch bedeutet das, wenn die Nackenmuskulatur schlechter ausgeprägt ist, dass der Kopf und damit auch das Gehirn stärker in Bewegung gerät, wodurch es zu mehr Verletzungen kommen kann."

Vor diesem Hintergrund kritisiert Union Berlins Torhüter Andreas Luthe: "Es gibt keinen Grund, einen Zwölfjährigen eine halbe Stunde ans Kopfballpendel zu stellen. Aber es passiert, jeden Tag, hundertprozentig."

Bei Baumgartls vierter Gehirnerschütterung griff der Arzt ein

Als Vater und engagierter Vertreter der Vertragsfußballer (VdV) sieht Luthe "vor allem Handlungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn es Studien mit neuen Erkenntnissen gibt, dann sollte man den Sport auch anpassen.“ Klare Kante in Richtung Fußball-Bund und Deutsche Fußball Liga (DFL).

Obwohl der 33-Jährige einschränkt: "Im Profisport hat man es mit Erwachsenen zu tun, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und Risiken eingehen können; alles vielleicht auch besser abschätzen können."