Fanforscher Gabler zu Corona und Fußball-Fans: "Da bleibt etwas zurück"

Viele Stadien dürfen sogar wieder voll ausgelastet werden. Aber von Normalität kann auf den Tribünen der Fußball-Clubs noch keine Rede sein. Viele Fans sind nach wie vor verunsichert, andere boykottieren die 2G -Regeln sogar. Der 40-jährige Gabler ist Geschäftsführer der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene soziale Arbeit (KoFaS), hat besonders zu den Ultras geforscht und ein Buch über die Szene geschrieben.

Herr Gabler, auch wenn die Stadiontore wieder weit öffnen, scheint es noch ein langer Weg zurück zur Normalität zu sein. Woran liegt das?

Jonas Gabler: Die Stadiontore öffnen, aber natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt immer noch Einschränkungen - was 2G oder 3G anbelangt. Dort, wo 3G gilt, bestehen Maskenpflicht, Abstandspflicht und vieles mehr. Man kann sich nicht einfach auf die Stehtribüne zu seinen Freunden stellen, was aber für viele gerade den Reiz ausmacht.

Und unter 2G hält ein Teil der Fans die Kontaktnachverfolgung für problematisch. Personalisierte Tickets sind in den letzten zehn, 15 Jahren von Seiten der Politik immer wieder gefordert worden. Mit dem Ziel, Gewalt oder anderes abweichendes Verhalten zu verhindern. Es ist für die aktive Fanszene, die Ultra-Szene, ein ganz heißes Thema, dass nun durch die Hintertür personalisierte Tickets eingeführt werden und dann bleiben könnten.

Ich glaube, dass die Befürchtungen realistisch sind. Die Kontaktnachverfolgung ist während der Corona-Pandemie natürlich notwendig. Aber die Politik wäre gut beraten, von solchen Forderungen Abstand zu nehmen: Personalisierte Tickets tragen meiner Meinung nach nicht zu sichereren Stadien bei.

Mit wie vielen Fans rechnen Sie denn, die wegen 2G einen Bogen um die Stadien machen?

Gabler: In den Fanszenen wird das kontrovers diskutiert - und die Gruppen kommen zu unterschiedlichen Entscheidungen. Manche sind unter den 3G-Bedingungen ins Stadion gegangen, und für die ist jetzt 2G das No-Go. Andere sagen, 3G kam für uns nicht infrage, aber unter 2G gehen wir wieder hin. Man kann das nicht pauschal sagen. Wahrscheinlich gibt es sogar innerhalb der einzelnen Ultra-Gruppen unterschiedliche Positionen, auch wenn sie dann eine gemeinsame Entscheidung treffen.

Hansa Rostock beschreitet einen Sonderweg: Der Club hält an 3G fest und bietet, nachdem von der Politik die kostenlosen Corona-Tests für alle gestrichen worden sind, selbst vergünstigte Tests für seine Fans an. Ist es der richtige Weg, auf diese Weise den Schulterschluss mit seinen Fans zu üben, auch wenn das der politischen Linie widerspricht?

Gabler: Ich weiß nicht, was da aus der Fanszene gefordert worden ist. Aber es wird in Gesprächen ausgelotet worden sein, was möglich ist und wie der Verein entgegenkommen kann. Die Vereine haben einerseits das Interesse, das Stadion möglichst voll zu bekommen. Andererseits ist die Nachfrage vielleicht gar nicht so groß im Moment. Und wenn dann auch noch große Fan-Organisationen mit dem Weg des Vereins nicht mitgehen, wird es schwierig für den Verein. Ich denke, dass da innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen individuelle Wege gefunden werden müssen.

Die Fans von Dynamo Dresden und dem Halleschen FC haben angekündigt, alle Auswärtsfahrten zu Clubs, wo 2G gilt, nicht mitmachen zu wollen. Ähnlich könnte sich auch das Fanlager von Hansa in Bezug auf das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am nächsten Wochenende entscheiden. Wie beurteilen Sie diese Vorgänge?

Gabler: Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Fanszenen mit der Thematik umgehen. Andere Ultra-Szenen haben auf den Tag gewartet, dass 2G eingeführt wird und sie dann wieder ins Stadion gehen können. In Dresden sind die Fans eben auch bei 3G schon wieder ins Stadion gegangen. Dass jetzt andernorts 2G gilt, macht es schwierig für die Fans, weil sie bei jedem Auswärtsspiel mit anderen Voraussetzungen konfrontiert werden und immer wieder aufs Neue entscheiden müssen, wie sie sich verhalten. Aber wir können in der Pandemie einfach nicht so schnell zu einer einheitlichen Linie kommen.