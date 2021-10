Datenanalyse: Wer ist besser, Werder Bremen oder St. Pauli?

Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm: Welche Akteure prägen das Spiel von Werder Bremen und des FC St. Pauli und wie geht der direkte Vergleich aus? Sticht Guido Burgstaller im Duell der Angreifer Marvin Ducksch aus? Und wer ist eigentlich der bessere Torhüter: Michael Zetterer oder Nikola Vasilj?

Maßgeblich bei der Spielerbewertung ist vor allem der sogenannte GSN-Index. In diesem werden mehrere Zehntausend Einzeldaten aus der gesamten Karriere kategorisiert und gewichtet. Ein Algorithmus generiert anhand dieser Daten einen Wert auf einer Skala von 0 bis 100, der die Leistungsstärke des Spielers beschreibt.

Das steckt hinter dem GSN-Index

Vier-Säulen-Prinzip:



1. "fußballerische Eigenschaften": Technik, Spielübersicht oder der erste Kontakt: Einschätzungen über 130 fußballspezifische Eigenschaften von mehr als 300 Scouts weltweit.

2. "fußballerisches Potenzial": Wo werden Spieler besser, wo stagnieren sie oder entwickeln sich zurück? Ein Algorithmus analysiert Daten aus der ersten Säule und vergleicht Spielertypen.

3. "Performance auf dem Spielfeld": Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

4. "Spielniveau": Jede Mannschaft oder Liga hat einen Zahlenwert, der ihre Stärke bemisst. Oberliga oder Champions League: Umso höher das Spielniveau des Gegners, desto positiver wirkt es sich auf den GSN-Index aus.

Bewertungs-Skala:



85 - 100: Weltklasse

70 - 85: internationale Klasse

60 - 70: Durchschnitt Bundesliga bzw. der Top 5 Ligen

50 - 60: Durchschnitt 2. Bundesliga

40 - 50: Durchschnitt 3. Liga

30 - 40: Durchschnitt Regionalliga

Zwei GSN-Index-Werte:



aktueller GSN-Index: zeigt die aktuelle, allumfassende Qualität eines Spielers basierend auf den Daten der vier Säulen und Algorithmus-Berechnungen.

möglicher GSN-Index: Künstliche Intelligenz ermittelt anhand der Daten das bestmögliche, zukünftige Leistungsniveau eines Spielers.

Die Werte sind objektiv miteinander vergleichbar. Ein Spieler mit einem GSN-Index von 60 repräsentiert beispielsweise unteren Bundesliga-Durchschnitt. Eine Zweitliga-Spitzenmannschaft sollte also viele Spieler in ihren Reihen haben, die diesen Wert oder einen nur wenig geringeren erreichen, wenn sie um den Aufstieg mitspielen will. Wie sieht es bei Werder und St. Pauli aus? Welche Spieler sind die Leistungsträger?

Tor: Michael Zetterer vs. Nikola Vasilj

Zetterer ist überraschend in dieser Saison Werder Bremens Nummer eins. Zunächst profitierte er von der Verletzung des langjährigen Stammkeepers Jiri Pavlenka. Doch seit einigen Wochen ist der Tscheche wieder fit und kommt trotzdem nicht an Zetterer vorbei.

Anhand der Qualität der Torschüsse ermittelt GSN den Wert "Expected goals on target". Heißt: Wie viele Gegentreffer hätte ein Keeper rechnerisch bekommen dürfen. Im Falle Zetterers liegt dieser Wert bei 13,67, tatsächlich hat er jedoch 17 Gegentore hinnehmen müssen. Der 26-Jährige hat demnach drei Treffer mehr bekommen, als er hätte bekommen dürfen. Bei Vasilj beträgt diese Differenz lediglich 0,47. Er hat also fast alle Bälle gehalten, die er halten musste.

Der GSN-Index fällt bei Vasilj entsprechend höher aus. Er hat einen Wert von 63,31 verglichen mit Zetterers 51,42.

Das "Expected goals"-Modell

"Expected goals" sind "zu erwartende Tore" und werden anhand eines Datenmodells berechnet, in das eine Vielzahl von Faktoren einfließt - unter anderem von wo auf dem Platz der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler noch zwischen Ball und Tor standen. Jede Torchance erhält dabei einen Wert zwischen 0 und 1, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, mit der der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. "Expected goals"-Werte sind so aussagekräftiger als die normale Torschuss-Statistik, die alle Abschlüsse gleich behandelt.

Abwehr: Lars Lukas Mai vs. Jakov Medic

Ein (statistisches) Duell auf Augenhöhe liefern sich die beiden Innenverteidiger. Mai hat bislang mehr Spiele auf Bundesliga- und Zweitliga-Niveau bestritten als Medic. Deshalb ist sein GSN-Index (64,75) höher als der von Medic (53,82). Die relevanten Werte für diese Saison sind bei den Defensivspielern jedoch annähernd identisch.

Beide gewinnen mehr als zwei Drittel ihrer Zweikämpfe (Mai: 66,67, Medic: 68,75 Prozent), wobei Medic bessere Werte bei Kopfballduellen (65,71 zu 58,33 Prozent) hat. Dafür ist die Passquote von Mai mit gut 90 Prozent um knappe fünf Prozentpunkte besser als die des Hamburger Defensivmannes.

Einen Treffer haben beide in dieser Saison in der Liga noch nicht erzielt, Medic schaltet sich aber häufiger in die Offensive ein als Mai. Zwei Assists verbuchte der Kroate bereits, zudem hat er statistisch gesehen in jedem zweiten Spiel eine Torchance. Der Werder-Verteidiger tritt offensiv hingegen so gut wie gar nicht in Erscheinung.