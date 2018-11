Als die Gruppen der Nations League Anfang des Jahres feststanden, zuckten die Niederländer kurz zusammen. Die Ehrfurcht war groß in einer Gruppe mit den beiden Weltmeistern von 2014 und 2018. Gut zehn Monate später sieht die Welt im Oranje-Land anders aus. Von Ehrfurcht ist nicht mehr viel zu spüren - im Gegenteil: Bereits heute Abend (20.45 Uhr) haben es die Niederländer in der Hand, Erzrivale Deutschland eins auszuwischen. Sollten sie gegen Frankreich gewinnen, wäre der Abstieg des DFB -Teams in Liga B besiegelt.

" Frankreich und Deutschland - zuerst hatten wir keine Chance, jetzt wäre es verrückt, wenn wir verlieren. Damit kann ich nicht viel anfangen ", sagt Bondscoach Ronald Koeman vor den abschließenden Duellen mit den jüngsten Weltmeistern.

EM-Qualifikation steht obenan

Kein Wunder, dass sich die Stimmung rund um die "Elftal" nach dem jüngsten Aufschwung erheblich gebessert hat. "Jeder schaut der Elftal wieder gerne zu" , sagt er, "wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es ist nicht so, dass wir uns zurücklehnen könnten, niemals!"

Will den Weltmeister bezwingen: Bondscoach Ronald Koeman

Ob am Ende die Deutschen auf der Strecke bleiben, ist Koeman einerlei. Natürlich wolle er am liebsten jedes Spiel gewinnen, auch die Nations League, sagt er, "aber für mich ist es das Wichtigste, dass wir in der EM-Qualifikation Gruppenkopf sind. Dann haben wir es da etwas leichter."

Dafür braucht es Punkte in der Nationenliga, deren Ergebnisse bei der Quali-Auslosung als Grundlage dienen. Drei Zähler hat die Elftal nach dem berauschenden 3:0 gegen die DFB-Elf im Oktober auf dem Konto. Damit ist selbst der Gruppensieg und die Teilnahme an der Finalrunde noch drin. " Es scheint mehr als den dritten Platz zu geben" , stellt Koeman fest und grinst.

Schlägt Pléas Stunde?

Das trifft in jedem Fall auch auf den Weltmeister zu, dem bereits ein Unentschieden reicht, um als Gruppenerster sicher in der Endrunde der Nations League im kommenden Juni dabei zu sein. Weltmeister-Trainer Didier Deschamps ist dennoch nicht in der komfortabelsten Situation: Er muss auf Paul Pogba, Anthony Martial und Benjamin Mendy wegen Verletzungen verzichten.

So könnte die große Stunde von Mönchengladbachs Stürmer Alassane Pléa schlagen. Deschamps nominierte den Gladbacher Shootingstar neben Verteidiger Ferland Mendy von Olympique Lyon nach. Für den 25-jährigen Pléa könnte das Spiel gegen die Niederlande sein Länderspiel-Debüt sein. Das gilt auch für Verteidiger Mendy.

Bei seiner Ankunft im Leistungszentrum in Clairefontaine südlich von Paris freute sich Pléa, der beim 3:1-Sieg der Borussia bei Werder Bremen alle drei Tore erzielt hatte. Ob letztlich mit Pléa oder ohne - Didier Deschamps versprach seinem Freund Joachim Löw, dass der sich mit einem vorzeitigen Abstieg nicht beschäftigen müsse: " Wir fahren da hin, um zu gewinnen. Wir sind Weltmeister und werden uns auch so benehmen. " Seit 15 Länderspielen sind die Franzosen ungeschlagen.

red/sid/dpa | Stand: 16.11.2018, 11:27